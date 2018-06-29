Эксперты: экспорт зерна из России в 2017-2018 сельхозгоду может составить около 54 млн т

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Россия может поставить на экспорт в текущем сельхозгоду (заканчивается 1 июля) около 54 млн т зерна, в следующем году на экспорт может быть поставлен меньший объем зерна. Такой точки зрения придерживаются опрошенные ТАСС эксперты.

В 2016-2017 сельхозгоду на экспорт были поставлены рекордные 35,5 млн т зерна (рост на 5%), включая 27,1 млн т пшеницы (рост на 10%).

"По текущему сельхозгоду мы можем экспортировать около 53 млн т с учетом скрытого и очень значимого экспорта в Казахстан", - полагает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

По его оценкам, экспорт пшеницы в Казахстан в уходящем сельхозгоду составил минимум 500 тыс. т, экспорт ячменя - 300 тыс. т. Таким образом, общий объем экспорта пшеницы может достичь 41 млн т.

Схожие цифры приводит глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский, по данным которого общий экспорт зерна составит 53-53,5 млн т, в том числе на пшеницу придется около 41 млн т.

Согласно последнему прогнозу директора аналитического центра "Совэкон" Андрея Сизова, в текущем сельхозгоду на экспорт будет вывезено 54,4 млн т зерновых и зернобобовых культур, в том числе пшеницы 40,9 млн т.

В свою очередь, первый замгенерального директора "Русагротранса" Олег Рогачев прогнозирует экспорт всех зерновых культур в 2017-2018 сельхозгоду в размере 55,6 млн т, экспорт пшеницы - в размере 40,7 млн т.

Прогноз на следующий год

Аналитики отмечают, что ожидания по экспорту на следующий сельхозгод не столь радужные. В частности, Андрей Сизов снизил прогноз по экспорту зерна до 47,2 млн т с 49,5 млн т, пшеницы - до 36,9 с 38 млн т в связи "ухудшением видов на новый урожай". При этом последний прогноз по урожаю в этом году аналитик не привел.

По мнению Олега Рогачева, ситуацию с экспортом зерна на следующий сельхозгод могут спасти имеющиеся переходящие запасы. Тем не менее, по его прогнозу, экспорт зерна в следующем сельхозгоду может составить 45 млн т, в том числе экспорт пшеницы - 32 млн т.

Объем собранного урожая, по его данным, в следующем году может составить 115,7 млн т, из которых 71,4 млн т придется на пшеницу. "Все будет зависеть от того, как сложится погода в Сибири, потому что она находится в зоне риска из-за позднего сева, из-за риска сокращения периода вегетации", - пояснил эксперт.

Дмитрий Рылько напомнил, что в начале июня ИКАР озвучивал прогноз по экспорту на следующий сельхозгод в размере 43,2 млн т, из которых 33 млн т придется на пшеницу. "По следующему сельхозгоду будет серьезное сокращение, сейчас прогноз пересматривается. Будем пересматривать и урожай, и экспорт", - сообщил он, назвав сложившуюся в этом году картину очень сложной.

Аркадий Злочевский пока не озвучил ожидания по экспорту на следующий сельхозгод. Он отметил, что сначала нужно получить урожай.

По данным Минсельхоза, на 27 июня из России экспортировано около 52 млн т зерна (без учета экспорта в страны ЕАЭС), что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона (35 млн т). Экспорт пшеницы с начала сельхозсезона составил 40,2 млн т, что в 1,5 раза выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Прогноз министерства по экспорту на текущий сельхозгод составляет 52-53 млн т зерна, на следующий сельхозгод - 35-40 млн т.