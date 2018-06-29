Вашингтон заверил Берлин, что США не введут санкции в отношении трубопроводов

БЕРЛИН, 29 июня. /ТАСС/. Германия получила гарантии от США, что Вашингтон пока исключит из действия экстерриториальных санкций проекты, связанные с трубопроводами. Об этом заявила на брифинге в Берлине в пятницу представитель министерства экономики Анника Айнхорн.

"Мы говорили раньше, что мы отклоняем экстерриториальные санкции. Это касается всех стран и любых раскладов. В случае с Россией получилось так, что были переговоры с российской и с американской сторонами. И мы получили обещания американской стороны, там речь шла прежде всего о проектах, связанных с трубопроводами, есть обещание американской стороны эти проекты пока что исключить из санкций", - сказала она.

"США нам сказали, что они пока что отказываются от санкций против газопроводов", - уточнила она еще раз. Айнхорн не смогла сказать, что она понимает под словосочетанием "пока что".

Представитель минэкономики добавила, что переговоры с американской стороной состоялись сразу после того, как в прошлом году в США был принят закон о санкциях против России, Ирана и КНДР, который в теории мог затрагивать и европейские компании, работающие в сфере энергетики. Некоторые позиции были сформулированы непонятно для немецкой стороны, именно поэтому Берлин запросил разъяснения у Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп подписал 2 августа 2017 года закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", предусматривающий ужесточение ограничительных мер в отношении России, Ирана и КНДР.