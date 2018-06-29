Более 600 млн рублей перенаправят на инфраструктуру золотодобывающей компании в Якутии

ЯКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Более 600 млн рублей направят на энергетическую инфраструктуру для нужд Тарынского горно-обогатительного комбината (ГОК) АО "Тарынская золоторудная компания" (входит в ПАО "Высочайший") в Оймяконском районе Якутии. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

Отмечается, что ранее 638 млн рублей были согласованы и утверждены правительством РФ на реконструкцию дороги, однако для компании вопрос энергообеспечения оказался актуальнее.

С этим вопросом они обратились к главе Минвостокразвития РФ Александру Козлову во время его визита в Якутск.

"Минвостокразвития России принципиально не против изменения объекта финансирования. Этот вопрос будет вынесен на подкомиссию правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона", - приводит пресс-служба слова Козлова по итогам встречи с представителями золотодобывающей компании.

Как сообщили в компании, развитию производства мешает изношенная энергетическая инфраструктура. "Ветхие сети не выдерживают нагрузок, только за прошлый год на предприятии было зафиксировано 23 случая отключения электроэнергии. Для ГОКа, который работает в круглосуточном режиме и без перерывов, это ведет к остановке производства", - рассказали в компании.

Новая линия будет протяженностью 100 километров, электроэнергией будет обеспечивать "МагаданЭнерго". ПАО "Высочайший" (GV Gold) ведет свою операционную и геологоразведочную деятельность в Иркутской области и Республике Саха (Якутия). В активе компании три производственных объекта, два объекта на стадии запуска в промышленную эксплуатацию и широкий портфель порядка 15 геологоразведочных лицензий.