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Добыча угля на Малолемберовском месторождении на Таймыре начнется в 2018 году

Экономика и бизнес
29 июня, 14:00 UTC+3 КРАСНОЯРСК

Месторождение открыли в 2016 году, в следующем году была получена лицензия на его освоение

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КРАСНОЯРСК, 29 июня. /ТАСС/ "Арктическая горная компания" начнет добычу антрацита на Малолемберовском месторождении в Таймырском угольном бассейне на севере Красноярского края в 2018 году. Об этом говорится в тексте доклада и. о. вице-премьера правительства региона Юрия Захаринского на круглом столе "Стратегическое планирование развития территорий, являющихся опорными пунктами развития Северного морского пути".

"Сегодня идут разведочные и поисковые работы с целью выявления новых месторождений на Таймыре, уже получена первая эксплуатационная лицензия на Малолемберовское месторождение, добыча угля планируется в 3 квартале 2018 г.", - говорится в документе.

Добытый уголь планируется экспортировать в Европу по Северному морскому пути, для этого необходимо построить угольный причал порта "Чайка".

Месторождение открыто в декабре 2016 года, а в 2017 году "Арктическая горная компания" получила лицензию на его освоение.

О компании

Компания "Восток Уголь" создана в 2012 году. Под ее управлением находится "Разрез Кийзасский" в Кемеровской области (добыча энергетического угля), "Разрез Восточный" в Новосибирской области (добыча антрацитов) и "Арктическая горная компания", ведущая разработку участка высококачественных антрацитов на Таймыре.

Как сообщалось, летом 2016 года "Арктическая горная компания" начала освоение одного из самых больших в мире месторождений высококачественных углей на Таймыре. По СМП была отправлена пробная партия угля в 20 тыс. тонн. Также компания приобрела причал генеральных грузов в Диксоне.

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