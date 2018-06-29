Путин подписал закон о порядке госзакупок за счет субсидий на капвложения

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок госзакупок для госкорпораций, публичных акционерных обществ (ПАО) и юридических лиц со 100%-ым участием государства за счет субсидий на капитальные вложения в объекты капитального строительства. Документ, принятый Госдумой 21 июня и утвержденный Совет Федерации 27 июня, опубликован на едином портале правовой информации.

Документ предусматривает распространение положений закона о контрактной системе в сфере госзакупок на закупки юрлиц за счет субсидий и бюджетных инвестиций на осуществление капвложений в объекты капстроительства или на приобретение объектов недвижимости и за счет взносов (последующих вносов) в уставные капиталы, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства на такие капвложения.

Требования закона о контрактной системе распространяются на закупки юрлиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями, или ФГУПами, если источником финансового обеспечения таких закупок являются средства, предоставленные им из бюджета в виде бюджетных инвестиций (взносов в уставные капиталы данных юрлиц), и не распространяются на закупки, осуществляемые дочерними обществами данных юрлиц.

Внесены поправки в Бюджетный кодекс, которые дают право государственным (муниципальным) органам передавать полномочия госзаказчика госкорпорациям, госкомпаниям и ПАО при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности.

Принятыми нормами закон о контрактной системе госзакупок распространяется на закупки ФГУПов, имеющих существенное значение для обороноспособности и безопасности государства, перечень которых утвержден правительством. Речь идет о случаях, когда такие закупки осуществляются за счет средств субсидий, предоставленных из федерального бюджета на осуществление капвложений в объекты госсобственности или приобретение объектов недвижимого имущества в госсобственность. Кроме того, на государственные унитарные предприятия (ГУПы) и муниципальные унитарные предприятия (МУПы) при осуществлении ими закупок за счет собственных средств будут распространяться требования закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в том случае, если закупки проводятся за счет бюджетных средств, они будут регулироваться законом о контрактной системе.

Законом до 1 сентября 2018 года для ГУПов и МУПов продлевается возможность утвердить положение и план закупки для их осуществления в текущем году. Ожидается, что закон позволит повысить эффективность расходов бюджетов всех уровней, создать равный доступ к закупкам госкорпораций, госкомпаний, публично- правовых компаний, а также юридических лиц со стопроцентным участием государства для обеспечения конкуренции между участниками закупок, отмечается в пояснительной записке к документу.