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Путин подписал закон, регулирующий присоединения электроэнергосистем

Экономика и бизнес
29 июня, 13:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

В документе исключается запрет на заключение сетевыми организациями договоров купли-продажи электроэнергии в целях компенсации потерь

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об особенностях регулировании присоединения одной электроэнергетической системы (ЕЭС) к другой. Документ, принятый Госдумой 21 июня и утвержденный Советом Федерации 27 июня, опубликован на едином портале правовой информации.

Закон предусматривает наделение правительства РФ полномочиями по установлению особенностей регулирования на оптовом и розничном рынках, по вопросам ценообразования, порядку оперативно-диспетчерского управления и технологического присоединения.

Исключается запрет на заключение сетевыми организациями договоров купли-продажи электроэнергии в целях компенсации потерь. В установленных правительством случаях системному оператору будут предоставлены полномочия осуществлять оперативно-диспетчерское управление в технологически изолированной территориальной ЕЭС.

Документом также предусматривается, что срок начала снижения долей покупки электроэнергии и мощности по регулируемым ценам сверх объемов электроэнергии и мощности, поставляемых и оплачиваемых по регулируемым договорам для населения ("перекрестное субсидирование"), переносится с 1 января 2023 года на 1 июля 2027 года.

Ожидается, что изменения позволят сохранить для территориальных сетевых организаций - потребителей электроэнергии, одновременно являющихся территориальными сетевыми организациями, право приобретать электроэнергию у энергосбытовой организации.

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