Минэнерго направило нефтекомпаниям примерные параметры увеличения добычи в рамках ОПЕК+

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Минэнерго РФ не видит необходимости проводить специальную встречу с нефтяниками для обсуждения квот по наращиванию добычи в рамках соглашения ОПЕК+. Предварительные параметры увеличения министерство уже направило нефтекомпаниям, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы в постоянном контакте с нашими компаниями в ежедневном режиме. Специально собираться нет необходимости, мы обычно собираемся по мере необходимости. Сейчас мы [направили] компаниям ориентировочные цифры, которые могут быть взяты за основу для увеличения добычи, они уже знают", - сказал министр.

Он напомнил, что увеличение добычи Россией в июле планируется в объеме до 200 тыс. баррелей в сутки. Наращивать добычу могут начать уже с первых чисел июля. "У каждой компании свои планы и возможности. Если могут все с 1 июля увеличить на 200 тыс. баррелей, не будет в этом никаких в этом смысле запретов", - отметил Новак.

Трехсторонняя встреча РФ, Украины и ЕС по газу может состояться 17-18 июля, продолжается согласование даты и места.

Министры стран ОПЕК+ на встрече 23 июня решили увеличить добычу нефти примерно на 1 млн баррелей в сутки в течение второго полугодия и не исключили, что в сентябре показатель могут пересмотреть. Фактически участники сделки вернутся к первоначальным параметрам - снижение добычи на 1,8 млн баррелей в сутки, так как в последние месяцы добыча падала почти на 3 млн баррелей в сутки (в мае сделка была выполнена на 150%).