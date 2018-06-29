Путин подписал закон, признающий IT-системы объектами государственно-частного партнерства

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий IT-cистемы статусом объектов государственно-частного партнерства (ГЧП), в частности, концессионных соглашений. Документ, принятый Госдумой 21 июня и утвержденный Советом Федерации 27 июня, опубликован на едином портале правовой информации, он вступает в силу со дня публикации.

Ранее действовавшее законодательство не предусматривало четких механизмов взаимодействия государственных и частных капиталов в сфере IТ-технологий, законом было предусмотрено, что концессионные соглашения могут касаться лишь недвижимого или движимого имущества совместно с недвижимым (например, автомобильные дороги, комплексы фиксации нарушений, аэродромы и проч).

Новый закон включает в число объектов концессионных соглашений объекты IT-инфраструктуры, а именно - программное обеспечение, базы данных, а также обеспечивающие их эксплуатацию и (или) являющиеся источниками данных технические средства (в том числе в составе сайтов и государственных IT-систем или их совокупности). Этот перечень также дополнен интернет-сайтами, другими объектами информационных технологий и имуществом, технологически связанным с одним или несколькими такими объектами и предназначенным для обеспечения их функционирования.

В случае создания объекта по модели ГЧП затраты на создание, модернизацию или эксплуатацию IT-системы могут взять на себя компании IT-рынка, при этом договором предусматривается возможность коммерциализации исполнителем созданного или модернизированного им продукта, например, за счет дополнительных функций, повышающих комфортность пользования сервисом. Из числа частных партнеров в отношении таких объектов исключаются иностранные инвесторы, иностранные государства и их органы, кроме случаев, определенных международными договорами РФ и федеральными законами.

В случае создания или модернизации государственной информационной системы на основании концессионного соглашения или соглашения о ГЧП функции оператора данной системы в пределах, в объемах и в сроки, которые предусмотрены соответствующим соглашением, будут осуществляться концессионером или частным партнером.