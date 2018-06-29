Муниципальные власти в Липецкой области будут получать поощрения за развитие конкуренции

ЛИПЕЦК, 29 июня. /ТАСС/. Муниципальные власти в Липецкой области будут поощрять за развитие конкуренции на их территориях. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам совещания по вопросам развития конкуренции.

"Утверждена система поощрения муниципальных образований Липецкой области в части их деятельности по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата", - сказали в пресс-службе, отметив, что соглашения подписаны с органами местного самоуправления и предпринимательским сообществом.

Также в рамках совещания было подписано соглашение о взаимодействии между Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и администрацией Липецкой области. "Реализация этого соглашения имеет большую значимость для дальнейшего развития конкурентной среды в регионе", - отметил глава администрации Липецкой области Олег Королев.

По информации пресс-службы, в 2016 году в рейтинге субъектов РФ по уровню содействия развитию конкуренции регион поднял свой рейтинг на 11 позиций и занял 18 место. -