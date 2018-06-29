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СМИ: Трамп хочет, чтобы США вышли из ВТО

Экономика и бизнес
29 июня, 13:57 дата обновления: 29 июня, 15:03 UTC+3

Смысл существования ВТО заключается в том, чтобы весь остальной мир обманывал и эксплуатировал США, считает американский лидер

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

ТАСС, 29 июня. Американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял сотрудникам своей администрации, что настроен на выход США из Всемирной торговой организации (ВТО).

Об этом сообщил в пятницу интернет-портал Axios со ссылкой на источник в окружении Трампа.

По словам собеседника издания, Трамп неоднократно в грубой форме заявлял, что торговые партнеры США используют правила ВТО ради своей выгоды. "Я не знаю, почему мы до сих пор состоим в ней [ВТО]", - цитирует источник президента США.

Американский лидер уверен, что смысл существования ВТО заключается в том, чтобы весь остальной мир обманывал и эксплуатировал США, отмечает портал.

По данным издания, экономические советники Трампа пытаются убедить его в том, что членство США в ВТО отвечает интересам страны. До сих пор им удавалось удержать американского президента от шагов, направленных на выход страны из организации. Однако подобные аргументы так и не переубедили Трампа.

Он неоднократно подвергал критике ВТО. Так, в апреле он написал на своей странице в Twitter, что ВТО, предоставляя преференции Китаю, ведет себя несправедливо по отношению к США. В начале июня на совещании своего кабинета Трамп назвал бедствием Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) и Всемирную торговую организацию.

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