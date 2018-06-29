СМИ: Трамп хочет, чтобы США вышли из ВТО

ТАСС, 29 июня. Американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял сотрудникам своей администрации, что настроен на выход США из Всемирной торговой организации (ВТО).

Об этом сообщил в пятницу интернет-портал Axios со ссылкой на источник в окружении Трампа.

По словам собеседника издания, Трамп неоднократно в грубой форме заявлял, что торговые партнеры США используют правила ВТО ради своей выгоды. "Я не знаю, почему мы до сих пор состоим в ней [ВТО]", - цитирует источник президента США.

Американский лидер уверен, что смысл существования ВТО заключается в том, чтобы весь остальной мир обманывал и эксплуатировал США, отмечает портал.

По данным издания, экономические советники Трампа пытаются убедить его в том, что членство США в ВТО отвечает интересам страны. До сих пор им удавалось удержать американского президента от шагов, направленных на выход страны из организации. Однако подобные аргументы так и не переубедили Трампа.

Он неоднократно подвергал критике ВТО. Так, в апреле он написал на своей странице в Twitter, что ВТО, предоставляя преференции Китаю, ведет себя несправедливо по отношению к США. В начале июня на совещании своего кабинета Трамп назвал бедствием Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) и Всемирную торговую организацию.