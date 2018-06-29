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Роснано выплатит дивиденды за 2017 год в размере 537,5 млн рублей

Экономика и бизнес
29 июня, 14:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Чистая прибыль акционерного общества по итогам прошлого года составила 1,057 миллиарда рублей.

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. АО "Роснано" выплатит дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2017 года в размере 537,5 миллиона рублей, говорится в сообщении компании. Решение о выплате дивидендов приняло общее годовое собрание акционеров компании.

Cогласно российскому стандарту бухгалтерской отчетности (РСБУ), чистая прибыль АО "Роснано" по итогам 2017 года составила 1,057 миллиарда рублей.

"Совет директоров компании и единственный акционер АО "Роснано" в лице Росимущества поддержали предложение менеджмента по выплате дивидендов. Компания уже четыре года демонстрирует положительные финансовые результаты. В этом году компания впервые смогла направить более 50% полученной прибыли в пользу государства", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления - исполнительного директора УК "Роснано" Бориса Подольского.

Акционерное общество "Роснано" создано в марте 2011 года путем реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий. 100% акций компании находится в государственной собственности.

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