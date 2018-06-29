Порог беспошлинного ввоза в Россию не изменится с 1 июля

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Порог беспошлинного ввоза посылок из зарубежных интернет-магазинов не будет снижен с 1 июля 2018 года до €500, как это предлагал Минфин.

Снижение до этого уровня точно произойдет с 1 января 2019 года в соответствии с решением Евразийской экономической комиссии. Об этом журналистам заявил замглавы Минфина Илья Трунин.

"С 1 июля уже нет, но с 1 января точно, это уже решение принято", - сказал он.

Трунин пояснил, что решение о постепенном снижении беспошлинного ввоза было принято на уровне ЕАЭС в декабре 2017 года. Оно предполагает снижение в два этапа: до €500 в месяц с 1 января 2019 года и до €200 в месяц с 1 января 2020 года.

При этом Минфин предлагает снижать порог интенсивнее. Кроме того, среди предложений министерства - ввод ограничения на уровне €100 за одну посылку, отметил Трунин. Он добавил, что это предложение будет обсуждаться в правительстве и не назвал возможных сроков ввода такого ограничения.

Сейчас допускается беспошлинный ввоз в Россию посылок из зарубежных интернет-магазинов стоимостью до €1000 в месяц и весом до 31 кг. Если стоимость или вес таких посылок окажется выше, то придется заплатить 30%-ную пошлину.