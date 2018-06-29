Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Порог беспошлинного ввоза в Россию не изменится с 1 июля

Экономика и бизнес
29 июня, 14:07 дата обновления: 29 июня, 14:22 UTC+3

При этом уточняется, что порог точно будет снижен с 1 января 2019 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Порог беспошлинного ввоза посылок из зарубежных интернет-магазинов не будет снижен с 1 июля 2018 года до €500, как это предлагал Минфин.

Снижение до этого уровня точно произойдет с 1 января 2019 года в соответствии с решением Евразийской экономической комиссии. Об этом журналистам заявил замглавы Минфина Илья Трунин.

"С 1 июля уже нет, но с 1 января точно, это уже решение принято", - сказал он.

Трунин пояснил, что решение о постепенном снижении беспошлинного ввоза было принято на уровне ЕАЭС в декабре 2017 года. Оно предполагает снижение в два этапа: до €500 в месяц с 1 января 2019 года и до €200 в месяц с 1 января 2020 года.

При этом Минфин предлагает снижать порог интенсивнее. Кроме того, среди предложений министерства - ввод ограничения на уровне €100 за одну посылку, отметил Трунин. Он добавил, что это предложение будет обсуждаться в правительстве и не назвал возможных сроков ввода такого ограничения.

Сейчас допускается беспошлинный ввоз в Россию посылок из зарубежных интернет-магазинов стоимостью до €1000 в месяц и весом до 31 кг. Если стоимость или вес таких посылок окажется выше, то придется заплатить 30%-ную пошлину.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трунин, Илья Вячеславович
Темы
Евразийский экономический союз
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД Литвы надеется, что РФ изменит позицию по приостановке проекта "Миссия Сибирь"
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
Серебряков рассказал, кто вынудил его дать интервью Дудю
4
Саммит ЕС призвал Россию сотрудничать по расследованию крушения Boeing на Украине
5
Почему банк может заблокировать вашу карту
6
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
7
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости