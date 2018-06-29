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Виктор Зубков вновь возглавил совет директоров "Газпрома"

Экономика и бизнес
29 июня, 14:20 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 29, июня. /ТАСС

Зубков возглавляет совет директоров компании с 2008 года

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран - экспортеров газа (ФСЭГ) Виктор Зубков вновь избран председателем совета директоров "Газпрома". Такое решение принято на заседании совета директоров компании в новом составе.

Зубков возглавляет совет директоров "Газпрома" с 2008 года.

Годовое общее собрание акционеров "Газпрома" ранее избрало совет директоров из 11 человек и прежде входивших в его состав.

В частности, в совет директоров "Газпрома" вновь вошли следующие представители государства: председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, специальный представитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран - экспортеров газа Виктор Зубков, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, министр энергетики Александр Новак и председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев.

В качестве независимых директоров в совет вошли: председатель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимур Кулибаев, ректор Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина Виктор Мартынов и ректор Российской академии народного хозяйства при президенте РФ Владимир Мау.

Также в состав совета вновь избраны заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов и заместитель председателя правления - руководитель аппарата правления "Газпрома" Михаил Середа.

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Персоны
Зубков, Виктор Алексеевич Миллер, Алексей Борисович Патрушев, Дмитрий Николаевич Мантуров, Денис Валентинович Новак, Александр Валентинович
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