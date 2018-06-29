Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Три НПФ могут сдать лицензии, чтобы не проходить акционирование

Экономика и бизнес
29 июня, 14:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

В ЦБ добавили, что еще несколько фондов планируют объединяться

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Три негосударственных пенсионных фонда (НПФ) из 14, еще не прошедших процедуру акционирования, могут сдать лицензию добровольно, еще несколько планируют объединяться, сообщил журналистам директор департамента коллективных инвестиций и доверительного управления ЦБ РФ Кирилл Пронин.

"Есть фонды, которые испытывают неуверенность, что они пройдут [процедуру акционирования]. Есть ряд фондов, которые точно не будут проходить - это три фонда. Это осознанное решение бенефициаров, это будет сдача лицензии, добровольный отказ", - сказал он.

Еще несколько фондов могут слиться, добавил Пронин, не уточнив их количества.

1 января 2014 года вступил в силу закон, обязывающий все НПФ, занимающиеся обязательным пенсионным страхованием, поменять организационно-правовую форму на акционерные общества. НПФ, не осуществляющие деятельность по ОПС, должны акционироваться до 1 января 2019 года.

Всего в реестре ЦБ 65 НПФ. По данным на сайте регулятора на 22 июня, не в форме АО существуют НПФ "Достоинство", НПФ "Уголь", НПФ "Моспромстрой-фонд", НПФ "Пенсионный фонд Ингосстрах", НПФ "Авиаполис", НПФ "Атомгарант", НПФ "Империя", НПФ "Нефтегарант", НПФ "Корабел", НПФ "Благосостояние Эмэнси", НПФ "Благосостояние" (некоммерческая организация), НПФ "Газфонд", НПФ "Поддержка", НПФ "Титан".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД Литвы надеется, что РФ изменит позицию по приостановке проекта "Миссия Сибирь"
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
Серебряков рассказал, кто вынудил его дать интервью Дудю
4
Саммит ЕС призвал Россию сотрудничать по расследованию крушения Boeing на Украине
5
Почему банк может заблокировать вашу карту
6
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
7
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости