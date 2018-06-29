Три НПФ могут сдать лицензии, чтобы не проходить акционирование

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Три негосударственных пенсионных фонда (НПФ) из 14, еще не прошедших процедуру акционирования, могут сдать лицензию добровольно, еще несколько планируют объединяться, сообщил журналистам директор департамента коллективных инвестиций и доверительного управления ЦБ РФ Кирилл Пронин.

"Есть фонды, которые испытывают неуверенность, что они пройдут [процедуру акционирования]. Есть ряд фондов, которые точно не будут проходить - это три фонда. Это осознанное решение бенефициаров, это будет сдача лицензии, добровольный отказ", - сказал он.

Еще несколько фондов могут слиться, добавил Пронин, не уточнив их количества.

1 января 2014 года вступил в силу закон, обязывающий все НПФ, занимающиеся обязательным пенсионным страхованием, поменять организационно-правовую форму на акционерные общества. НПФ, не осуществляющие деятельность по ОПС, должны акционироваться до 1 января 2019 года.

Всего в реестре ЦБ 65 НПФ. По данным на сайте регулятора на 22 июня, не в форме АО существуют НПФ "Достоинство", НПФ "Уголь", НПФ "Моспромстрой-фонд", НПФ "Пенсионный фонд Ингосстрах", НПФ "Авиаполис", НПФ "Атомгарант", НПФ "Империя", НПФ "Нефтегарант", НПФ "Корабел", НПФ "Благосостояние Эмэнси", НПФ "Благосостояние" (некоммерческая организация), НПФ "Газфонд", НПФ "Поддержка", НПФ "Титан".