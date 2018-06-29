ЦБ РФ не будет корректировать денежно-кредитную политику после пересмотра данных Росстата

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пересмотр Росстатом данных по промпроизводству с 2016 года до начала 2018 года не потребует корректировки денежно-кредитной политики Банка России. Об этом говорится в комментарии ЦБ РФ "Экономика" за май.

"Оценка влияния экономической активности на динамику инфляции на прогнозном горизонте Банка России существенно не изменилась, учитывая, что пересмотр практически не затронул показатели сферы потребления. Уточнение данных не потребует корректировки денежно-кредитной политики", - говорится в комментарии.

Росстат существенно улучшил данные по промышленному производству с 2016 года до апреля 2018 года, в основном по инвестиционным товарам и переработке сырья. В частности, данные по годовому приросту промышленного производства за указанный период были повышены примерно на 1 процентный пункт. Основной причиной пересмотра стала коррекция информации, поступившей от респондентов. Также на пересмотр данных повлияли методологические изменения в части учета и интерпретации стоимостных показателей выпуска в промышленности и учет выпуска малых предприятий и его компонентов.

"Пересмотр статистики позволил Банку России улучшить оценку развития экономики в 2016-2017 годах, а также прогноз будущей траектории ВВП", - говорится в комментарии ЦБ РФ.

Повышение оценки динамики ВВП за 2016-2017 годы

Банк России может повысить оценку динамики ВВП РФ за 2017 год до 1,8% с 1,5% после того, как Росстат пересмотрел данные по промышленному производству.

Оценка динамики роста ВВП за 2016 год может измениться до нулевой. До этого ЦБ фиксировал снижение показателя на 0,2%. "По оценкам Банка России, падение ВВП в 2016 г. на 0,2% может быть изменено на нулевой прирост. Темп прироста ВВП в 2017 году может оказаться выше на 0,3 процентных пункта и составить 1,8%", - отмечают в ЦБ РФ.

"Исходя из новых данных можно предположить, что рост экономики приблизился к потенциальным темпам раньше, чем предполагалось до пересмотра. С большой вероятностью ВВП за 2016-2017 годы и за I квартал 2018 года будет также скорректирован вверх вслед за пересмотром данных по промышленности", - сообщает ЦБ.

Прогноз роста ВВП РФ на 2018 год

Прогноз Банка России по росту ВВП РФ в 2018 году тоже может быть повышен. Однако по оценкам регулятора, прогноз по росту ВВП в текущем году останется внутри прежнего интервала в 1,5-2%, а оценка роста ВВП во втором квартале может быть повышена до 1,8-2,2%.

"По предварительным оценкам Банка России, с учетом пересмотра фактических данных годовой темп прироста ВВП во II квартале 2018 г. может ускориться до 1,8-2,2%. При этом точечный прогноз роста ВВП на 2018 год также может увеличиться, однако, скорее всего, останется внутри прежнего прогнозного интервала 1,5-2%, что соответствует потенциальным темпам экономического роста", - говорится в документе ЦБ РФ.