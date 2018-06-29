Adidas заявила о возможной краже данных покупателей хакерами

ТАСС, 29 июня. Немецкая компания Adidas заявила о том, что личные данные ее покупателей могли оказаться в руках хакеров. Об этом заявил производитель спортивных товаров в четверг на своем сайте.

Согласно заявлению, предполагаемая кража данных могла затронуть клиентов, совершавших покупки через интернет-магазин Adidas. Указанная утечка произошла во вторник.

"26 июня Adidas узнала, что о получении ограниченных данных, связанных с определенными клиентами Adidas, заявила сторона, не имевшая полномочий [на доступ к этой информации]", - указывает компания.

Adidas отмечает, что к злоумышленникам могли попасть сведения о контактах людей, учетных записях и паролях. При этом, по ее словам, нет причин предполагать, что взломщики могли завладеть информацией о кредитных картах.

Представительница компании сообщила газете Los Angeles Times, что речь может идти о личных сведениях нескольких миллионов пользователей.