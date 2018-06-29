Медведев заверил, что программы поддержки малого предпринимательства будут продолжены

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Объем производства малого бизнеса в РФ и количество вовлеченных в малый бизнес людей пока недостаточны, программы поддержки малого предпринимательства будут продолжены, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с гендиректором Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александром Браверманом.

Медведев напомнил, что поддержка малого бизнеса является одной из ключевых задач. "Мы исходим из того, что объем производства малого бизнеса в нашей стране, количество людей, вовлеченных в малый бизнес, всё-таки остаются недостаточными. Известны контрольные цифры: у нас малым бизнесом занимается 20% населения с небольшим. В большинстве развитых экономик эта цифра - где-то за 50%", - сказал премьер. "Поэтому программы поддержки нам нужно будет обязательно продолжать", - указал Медведев.

По его словам, это касается и общих программ, связанных с поддержкой малого предпринимательства в целом, возможности получения малыми предпринимателями кредитов по разумным ставкам, а также касается и отдельных целевых аудиторий.

"Действительно, нужно работать и по направлению, связанному с поддержкой тех или иных групп населения. Причем делать это, естественно, разумно, с пониманием специфики жизни и потребностей той или иной категории граждан нашей страны. В этом контексте программы поддержки малого предпринимательства для лиц зрелого возраста, женского малого предпринимательства, я надеюсь, найдут свою аудиторию. Так что прошу этими программами заниматься и в дальнейшем и уделять им должное внимание", - добавил премьер.