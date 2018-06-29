Госдолг Кубани в 2018 году сократится на 2,3-2,6% - до 145 млрд рублей

КРАСНОДАР, 29 июня. /ТАСС/. Государственный долг бюджета Краснодарского края в 2018 году сократится на 3,5 млрд, сообщил в интервью ТАСС губернатор Вениамин Кондратьев.

"Край, наконец, стал выплачивать государственный долг. Нам удалось добиться реального снижения на 850 млн рублей, в этом году мы планируем уменьшить госдолг еще на 3,5 млрд рублей. Во многом это стало возможно за счет грамотной финансовой политики в регионе. Мы пересматриваем все статьи расходов, определяем, на что в первую очередь необходимо направить средства, а от чего возможно отказаться", - сказал губернатор.

Он пояснил, что сейчас госдолг - "основной сдерживающий фактор развития" для Краснодарского края. "По законодательству, мы не имеем права без согласования с федерацией внедрять новые программы и брать на себя новые расходы. Да, мы планомерно гасим госдолг, финансовая ситуация в крае стабильная. Но выделять средства на новые проекты не можем", - уточнил Кондратьев.

Глава региона отметил, что при этом, несмотря на постоянную оптимизацию расходов, сокращение финансирования не коснется социальной сферы. Бюджет региона планируется и дальше исполнять как социально-ориентированный - то есть, 70% средств направлять на социальные нужды: выплаты зарплат и пособий, строительство школ, детсадов и медучреждений, развитие массового спорта и другие цели.

По данным регионального министерства финансов, госдолг может сократиться и на сумму до 3,9 млрд рублей, долговая нагрузка будет составлять 75,4%. На начало года он составлял 149,1 млрд рублей, краевой бюджет на 2018 год был принят с доходами в размере 218,9 млрд, расходами - 218,3 млрд, профицитом 658 млн. По данным на 14 июня, госдолг составлял 129,3 млрд рублей, однако цифра промежуточная, и до конца года она вырастет за счет привлечения новых средств. С учетом последних поправок, доходы краевого бюджета в 2018 году составляют почти 227 млрд рублей, расходы - немногим более 226 млрд рублей.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС: http://tass.ru/novosti-regionov/5335639.