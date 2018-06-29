На Кубани проекты реализуют около 300 компаний с участием иностранного капитала

КРАСНОДАР, 29 июня. /ТАСС/. Порядка 300 компаний с участием иностранного капитала реализуют инвестиционные проекты в Краснодарском крае, сообщил в пятницу в интервью ТАСС губернатор Вениамин Кондратьев.

"Несмотря на внешнеполитические факторы, по итогам прошлого года объем инвестиций на Кубани вырос более чем на 6% к уровню 2016 года и составил свыше 484 млрд рублей. К слову, в среднем по России аналогичный показатель не превышает 4,4%. <…> Сегодня в крае создано и работает порядка 300 предприятий с участием иностранного капитала из более чем 30 стран. Речь идет о таких транснациональных компаниях, как "Кнауф", "КЛААС", "Нестле", "Данон", "Бондюэль", - сказал глава региона.

Кондратьев отметил, что российским и зарубежным инвесторам на Кубани предоставляют льготы и преференции, в регионе создается сеть индустриальных парков, готовятся инвестиционные площадки "под ключ", что позволяет обеспечить запуск производства в кратчайшие сроки и минимизировать издержки инвесторов. Также предпринимателям оказывают информационную поддержку.

"Наш главный приоритет - заинтересовать внутреннего инвестора. Мы делаем ставку на развитие местного бизнеса. Для этого и был открыт региональный фонд развития промышленности, где можно получить кредиты всего под пять процентов годовых. Гарантийный фонд и фонд микрофинансирования, где уже выдано займов на более чем 1,6 млрд рублей, также созданы для помощи нашим инвесторам", - добавил губернатор.

По данным краевой администрации, гарантийный фонд позволяет бизнесу получить поручительства на определенную сумму. Фонд микрофинансирования предоставляет предпринимателям займы, причем средняя процентная ставка в фонде 6,87% против ставки 12,63% в коммерческих банках.

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