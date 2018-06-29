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Минтранс поддержал идею строительства Транскавказской высокоскоростной магистрали

Экономика и бизнес
29 июня, 15:07 UTC+3

Замглавы ведомства Алан Лушников отметил, что проект может дать мультипликативный эффект

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Министерство транспорта поддерживает идею строительства высокоскоростных магистралей (ВСМ) в России, ВСМ от Краснодара до Грозного может дать мультипликативный эффект, заявил журналистам замминистра Алан Лушников.

"В целом мы как министерство поддерживаем развитие высокоскоростного сообщения", - сказал замминистра.

"Махачкала, Ставрополь, Грозный - это очень густонаселенная территория, демографически, экономически динамично развивающаяся, поэтому строительство там ВСМ в перспективе может дать очень серьезный мультипликативный эффект", - отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что тема строительства высокоскоростной магистрали от Краснодара до Грозного поднималась, но никаких решений по этому вопросу нет.

Издание "Коммерсантъ" сообщало, что глава Чечни Рамзан Кадыров попросил президента России Владимира Путина включить в стратегию пространственного развития до 2025 года строительство Транскавказской высокоскоростной магистрали от Краснодара до Грозного. Стоимость ВСМ может составить 1,2 трлн рублей без учета подвижного состава, отмечалось в публикации газеты.

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