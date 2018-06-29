"Кабельный альянс" вложил 230 млн руб. в производство термоустойчивого кабеля в Кольчугине

КОЛЬЧУГИНО, 29 июня. /ТАСС/. Холдинг "Кабельный альянс" вложил порядка 230 млн рублей в модернизацию завода "Электрокабель" Кольчугинский завод" (Владимирская область), где в пятницу открылся участок электронно-лучевого модифицирования изоляции кабелей. Технология позволит на треть повысить термоустойчивость кабеля, передает корреспондент ТАСС.

"Сумма, которая была истрачена в течение полутора лет, составляет 230 млн рублей. Здесь достаточно серьезно модернизировано оборудование. Помимо этого, персонал был обучен в специализированных институтах для того, чтобы максимально эффективно использовать данное оборудование", - сообщил журналистам директор завода Владимир Иванов.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе предприятия, благодаря электронно-лучевому модифицированию изоляции, термоустойчивость кабелей повысится с 90 до 120 градусов по Цельсию, что позволит использовать их при создании военно-морской техники, автотранспорта, железнодорожной техники и в авиации. В настоящее время, основная доля такой продукции поставляется из-за рубежа.

"В России аналогичные темы в миниатюрном выражении есть, но так глобально, чтобы была возможность перекрывать все сечения, все направления, куда будет поставляться кабель, это единственное производство. Могу сказать, что в ближайшее время мы перекроем в номенклатуре, что касается электронно-лучевой обшивки, процентов 70 рынка в ближайшие три года", - добавил гендиректор холдинга "Кабельный альянс" Аркадий Рудой.

Акционерное общество "Электрокабель" Кольчугинский завод" выпускает широкий ассортимент кабельно-проводниковой продукции всех номенклатурных групп и металлическую сетку. В номенклатуре завода более 65 тыс. маркоразмеров кабелей и проводов, ежегодно объем производства предприятия составляет более 10 млрд рублей. С 2011 года предприятие входит в холдинг "Кабельный альянс".