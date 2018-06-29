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Вице-премьер Акимов поручил МЭР подготовить план продажи доли РЖД в "ТрансКонтейнере"

Экономика и бизнес
29 июня, 15:06 дата обновления: 29 июня, 15:34 UTC+3

РЖД владеет 50% российского оператора контейнерных перевозок

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Минэкономразвития подготовить план-график продажи акций РЖД в "Трансконтейнере", сообщил журналистам замминистра транспорта Алан Лушников.

РЖД принадлежит 50% российского оператора контейнерных перевозок.

Поручение дано на недавнем совещании, на котором рассматривался вопрос продажи пакета "ТрансКонтейнера", сказал Лушников. "Минэкономразвития поручено подготовить соответствующий план-график", - добавил он.

Группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство"), контролируемая группой "Сумма", владеет 25% "Трансконтейнера". В конце 2017 года структура Романа Абрамовича и Александра Абрамова - ООО "Енисей Капитал" - купила 24,5% акций "Трансконтейнера" у компаний НПФ "Благосостояние" за 14,7 млрд рублей.

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Персоны
Акимов, Максим Алексеевич Абрамович, Роман Аркадьевич
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