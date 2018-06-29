Вице-премьер Акимов поручил МЭР подготовить план продажи доли РЖД в "ТрансКонтейнере"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Минэкономразвития подготовить план-график продажи акций РЖД в "Трансконтейнере", сообщил журналистам замминистра транспорта Алан Лушников.

РЖД принадлежит 50% российского оператора контейнерных перевозок.

Поручение дано на недавнем совещании, на котором рассматривался вопрос продажи пакета "ТрансКонтейнера", сказал Лушников. "Минэкономразвития поручено подготовить соответствующий план-график", - добавил он.

Группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство"), контролируемая группой "Сумма", владеет 25% "Трансконтейнера". В конце 2017 года структура Романа Абрамовича и Александра Абрамова - ООО "Енисей Капитал" - купила 24,5% акций "Трансконтейнера" у компаний НПФ "Благосостояние" за 14,7 млрд рублей.