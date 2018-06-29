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На территории Курской области выявили шестой очаг птичьего гриппа

Экономика и бизнес
29 июня, 15:22 UTC+3 КУРСК КУРСК 29, июня. /ТАСС

Карантин объявили в пяти населенных пунктах

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КУРСК, 29 июня. /ТАСС/. Специалисты выделили генетический материал гриппа птиц от павших кур и цыплят в личном подсобном хозяйстве жительницы Курской области, сообщили в пятницу в управлении ветеринарии региона. Зафиксированная вспышка стала шестой по счету с середины июня.

"В результате проведенных лабораторных исследований пяти проб от павших кур и цыплят-бройлеров <…> выделен генетический материал вируса гриппа птиц", - отметили в управлении ветеринарии Курской области. Как сообщалось, в регион уже поступило 70 тыс. доз препарата для вакцинации поголовья птиц в рисковых зонах и вокруг птицеводческих фабрик.

Из-за вспышки гриппа птиц карантин объявили в пяти населенных пунктах - вирус одновременно выявили в патологическом материале, отобранном от павших кур и уток в личном подсобном хозяйстве в деревнях Нижняя Грайворонка, 2-я Васильевка Советского района, на территории лесополосы Рышковского сельсовета, в слободе Михайловка и деревне Громова Дубрава Железногорского района. В эпизоотических очагах и неблагополучных пунктах организован убой птицы.

Птичий грипп - инфекционная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов заболевания для людей не опасны.

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