ЦБ предоставит "ФК Открытие" 63,3 млрд рублей для реорганизации банка

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. ЦБ РФ разместит в банке "ФК Открытие" депозит в объеме 63,3 млрд рублей сроком на 5 лет для реорганизации банка, говорится в сообщении регулятора.

"В соответствии с планами участия (в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка - прим. ТАСС) предусмотрено размещение Банком России депозита в "ФК Открытие" в объеме 63,3 млрд рублей сроком на пять лет на осуществление мероприятий по реорганизации банка в форме выделения банка "Открытие специальный" с последующим присоединением к банку "Траст", - отмечается в сообщении.

Планируется, что по итогам запланированных действий банк "ФК Открытие" выйдет на обычный режим деятельности и не будет иметь задолженности перед ЦБ.

Кроме того, Центробанк предоставит группе "Открытие" дополнительное финансирование в размере 42,7 млрд рублей, из них 31,8 млрд рублей направят на поддержку пенсионных фондов группы - "НПФ "Лукойл-гарант", "НПФ электроэнергетики" и НПФ "РГС". Это следует из опубликованных в пятницу изменений в план санации ФК "Открытие".

Еще 2 млрд рублей направят в виде финансовой помощи РГС банку, а 8,9 млрд рублей - самому банку ФК "Открытие".

"Оказание финансовой помощи указанным организациям позволит компенсировать убытки от отражения ими по справедливой стоимости акций ПАО СК "Росгосстрах", а также от обесценения активов, в основном представленных требованиями к "Открытие Холдинг" и "Группе О1", - говорится в сообщении. ЦБ предоставит финансирование, выкупив допэмиссию акций ФК "Открытие".

ЦБ уже выделил в конце 2017 года на докапитализацию группы "Открытие" 456,2 млрд рублей. Существенная часть этой суммы - 189,1 млрд рублей - пошло на закрытие "дыры" в капитале банка "ФК Открытие", 42,2 млрд рублей на финансовую помощь "Росгосстраху", НПФ получили 42,9 млрд рублей.

Глава ФК "Открытие" Михаил Задорнов заявил в июне, что рассчитывает в течение месяца на докапитализацию "Росгосстраха" (до этого ЦБ предоставил страховщику финпомощь общим объемом 106 млрд рублей).

ЦБ объявил о санации ФК "Открытие" через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора в 2017 году. Его планируется объединить с другим крупным санируемым банком - Бинбанком.

Также ЦБ разместит в банке "Траст" и Рост Банке депозиты на 73,8 млрд рублей и 37,1 млрд рублей соответственно сроком на 3-5 лет для выкупа непрофильных активов и низкокачественных активов у Бинбанка, "Росгосстраха", НПФ "Лукойл-Гарант", "НПФ электроэнергетики" и НПФ "РГС".

Регулятор отмечает, что эти мероприятия, наряду с присоединением Рост Банка к "Трасту", позволят обеспечить дальнейшее развитие финансово устойчивой группы, контролируемой "ФК Открытие", и формирование отдельной структуры по работе с непрофильными активами. При этом передаваемые на баланс банка "Траст" активы включают требования к "Открытие холдинг" и O1 Group.