ЦБ предоставит банку "Траст" 73,8 млрд рублей на выкуп непрофильных активов

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. ЦБ РФ предоставит разместит в банке "Траст" и Рост Банке депозиты на 73,8 млрд рублей и 37,1 млрд рублей соответственно сроком на 3-5 лет для выкупа непрофильных активов и активов низкого кредитного качества у Бинбанка, "Росгосстраха" и ряда НПФ, говорится в сообщении регулятора.

"Предусматривается предоставление Банком России депозитов сроком на 3-5 лет в размере 73,8 млрд рублей банку "Траст" и 37,1 млрд рублей Рост банку, что позволит осуществить выкуп непрофильных активов и активов низкого кредитного качества с балансов Бинбанка, НПФ "Лукойл- гарант", "НПФ электроэнергетики", НПФ "РГС" и "Росгосстраха", - отмечает регулятор.

Передаваемые на баланс банка "Траст" активы включают требования к "Открытие холдинг" и O1 Group. Средства, возмещаемые в результате работы с активами, будут направлены на погашение обязательств перед ЦБ, указывается в сообщении.