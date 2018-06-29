Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦБ предоставит банку "Траст" 73,8 млрд рублей на выкуп непрофильных активов

Экономика и бизнес
29 июня, 15:48 UTC+3

Срок предоставленного депозита Центробанка составит 3-5 лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. ЦБ РФ предоставит разместит в банке "Траст" и Рост Банке депозиты на 73,8 млрд рублей и 37,1 млрд рублей соответственно сроком на 3-5 лет для выкупа непрофильных активов и активов низкого кредитного качества у Бинбанка, "Росгосстраха" и ряда НПФ, говорится в сообщении регулятора.

"Предусматривается предоставление Банком России депозитов сроком на 3-5 лет в размере 73,8 млрд рублей банку "Траст" и 37,1 млрд рублей Рост банку, что позволит осуществить выкуп непрофильных активов и активов низкого кредитного качества с балансов Бинбанка, НПФ "Лукойл- гарант", "НПФ электроэнергетики", НПФ "РГС" и "Росгосстраха", - отмечает регулятор.

Передаваемые на баланс банка "Траст" активы включают требования к "Открытие холдинг" и O1 Group. Средства, возмещаемые в результате работы с активами, будут направлены на погашение обязательств перед ЦБ, указывается в сообщении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Слуцкий назвал циничными призывы саммита ЕС по расследованию крушения Boeing MH17
2
МИД Литвы надеется, что РФ изменит позицию по приостановке проекта "Миссия Сибирь"
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Почему банк может заблокировать вашу карту
5
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
6
"Внешность нестандартная — все, дурак": флешмоб #яучусьвидетьдушу для "особенных" детей
7
Мексиканский "карнавал мертвых" пройдет на улицах Москвы 29 июня
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости