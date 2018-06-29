"Газпром" может начать строительство "Владивосток СПГ" в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. "Газпром" может начать строительство завода "Владивосток СПГ" в 2020 году, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров компании.

"По проекту сейчас мы работаем на стадии обоснования инвестиций. Если говорить о сроках начала строительства - это 2020 год. Необходимо еще будет сделать проект, поэтому раньше 2020 года начать строительство мы не сможем", - сказал он, отметив, что "компания никуда не опоздает".

"Подтверждение тому - работа с теми компаниями, которые обеспечат этот спрос, в том числе с японскими компаниями", - добавил Миллер.

Интерес к проекту "Балтийский СПГ"

Глава "Газпрома" также сообщил, что японские акционеры проекта по сжижению природного газа "Сахалин - 2" интересуются участием и в проекте "Балтийский СПГ". "Хотел бы отметить большой интерес японских компаний, в том числе тех, которые являются акционерами " Сахалин - 2", - сказал он.

Кроме того, по его словам, компания сохраняет планы по объемам производства СПГ на заводе в Ленинградской области (проект "Балтийский СПГ") в объеме 10 млн т.