Ростех поставил оборудование для аргентинской газовой компании TGS

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") поставила крупнейшей аргентинской газотранспортной компании Transportadora de Gas del Sur (TGS) индустриальный газотурбинный двигатель НК-14СТ. Как сообщается в пресс-релизе Ростеха, двигатель будет эксплуатироваться в составе газоперекачивающего агрегата (ГПА) на компрессорной станции Indio Rico.

"Сотрудничество ОДК и крупнейшей аргентинской газовой компании в последние годы активно развивается. В прошлом году было подписано соглашение о поставке запасных частей для поставленных ранее двигателей. Аргентинские партнеры высоко оценивают продукцию наших предприятий, а также услуги сервиса, которые мы оказываем. Мы планируем расширять сотрудничество, в настоящий момент прорабатывается возможность заключения новых контрактов как на поставку запчастей, так и на поставку новых двигателей", - цитирует пресс-служба слова директора по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктора Кладова.

Кроме того, перспективным направлением сотрудничества ОДК и TGS могут стать модернизация компрессорных станций и локализация в Аргентине отдельных технологий капитального ремонта двигателей НК-14СТ.

TGS является крупнейшим производителем и поставщиком природного газа в Аргентине. Компания эксплуатирует самую протяженную трубопроводную систему страны и Латинской Америки. Благодаря трем магистральным трубопроводам Neuba I, Neuba II и San Martn TGS компания транспортирует 60% всего природного газа, потребляемого в Аргентине, поставляет его дистрибьюторам и промышленным предприятиям.

ОДК - интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики. Одним из приоритетных направлений деятельности ОДК является реализация комплексных программ развития предприятий отрасли с внедрением новых технологий, соответствующих международным стандартам.