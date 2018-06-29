СМИ: приемный сын покойного главы LG Group возглавил холдинг

ТАСС, 29 июня. Новым генеральным директором южнокорейской LG Group в пятницу стал Ку Кванг Му, приемный сын покойного главы этой группы компаний Ку Бон Му, сообщило в пятницу агентство Yonhap со ссылкой на итоги собрания акционеров.

"Я планирую приложить усилия для того, чтобы обеспечить рост активов LG, что принесет выгоду потребителям, уважение людям и создаст условия для правильного с моральной точки зрения управления, - отметил он. - Я постараюсь улучшить все сферы, которые требуют изменений, и создать основы для долгосрочного процветания холдинга".

По данным агентства, Ку Кванг Му, приемный сын покойного главы группы компаний, занял его место по принципу семейной преемственности. Собрание акционеров LG Group назначило его на пост генерального директора.

Отмечается, что сейчас Ку Кванг Му владеет 6,24% акций LG Group, но после вступления в права наследования он станет главным акционером с 11,28% пакетом. Дяде нового председателя Ку Бон Чжуну принадлежат 7,72% акций. Вице-председатель холдинга Ха Хюн Хой будет помогать Ку Кванг Му управлять LG Group.

Председатель южнокорейской группы компаний LG Group Ку Бон Му скончался в Сеуле в возрасте 73 лет. Ку Бон Му управлял LG Group на протяжении 23 лет. Он возглавил компанию в 1995 году после своего отца Ку Чжа Гёна. В связи с ухудшением здоровья Ку Бон Му передал управление LG младшему брату Ку Бон Чжуну, который занимает должность вице-председателя.