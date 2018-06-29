СГК увеличила финансирование ремонта теплостанций в Рубцовске в 1,5 раза

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК) увеличила объем финансирования ремонтной программы 2018 года на объектах генерации и тепловых сетях в Рубцовске в 1,5 раза, до 135 млн рублей. Об этом ТАСС в пятницу в пресс-службе СГК.

"Затраты на реализацию всех мероприятий ремонтной программы в 2018 году возрастут на 47 млн рублей и составят 135 млн рублей. Часть средств будет направлена на ремонт и наладку оборудования очистки дымовых газов на Южной тепловой станции, а также ремонт котлов, вспомогательного оборудования", - сообщили в компании.

По информации пресс-службы, увеличение объема ремонтной программы произошло за счет необходимости проведения, помимо основного ремонта, отладки батарейных циклонных уловителей на трех котлоагрегатах Южной тепловой станции дополнительные объемы для повышения надежности работы оборудования ЮТС. "Если в прошлом году мы сосредоточили свое внимание на реализации проекта модернизации сетей и станции и успешно завершили все работы, то в этом году мы тщательно занимаемся оборудованием первой очереди ЮТС, приводим его функционирование к нормативным показателям", - отметил директор рубцовского подразделения СГК Максим Новов.

Также ремонтная программа СГК в Рубцовске в текущем году предусматривает благоустройство нарушенных в ходе ремонтов территорий. В частности, специалисты заменят порядка 2,1 км трубопроводов отопления и горячего водоснабжения.