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"Газпром" в 2018 году примет решение по использованию газа Тамбейского кластера

Экономика и бизнес
29 июня, 15:56 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 29, июня. /ТАСС

В мае 2017 года "Газпром" подписал с "Русгаздобычей" меморандум о намерениях вести совместную работу на месторождениях кластера

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. "Газпром" до конца 2018 года примет решение по использованию газа Тамбейского кластера, сказал глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Когда может быть принято? До конца 2018 года", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

В мае 2017 года "Газпром" подписал с "Русгаздобычей" (компания специального назначения, созданная Национальной химической группой) меморандум о намерениях вести совместную работу на месторождениях Тамбейского кластера и развивать газохимическое производство на базе ресурсов ачимовских и валанжинских залежей. Соглашение закрепляет условия совместной работы на прединвестиционном этапе проектов, а также предусматривает изучение экономической целесообразности создания совместного предприятия для их реализации.

В апреле 2017 года "Газпром" и "Русгаздобыча" учредили совместную проектную компанию - ООО "РусГазАльянс" - для разработки Парусового, Северо-Парусового и Семаковского месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе.

В прошлом году президент России Владимир Путин на встрече с Миллером поручил привлекать российских партнеров к освоению запасов месторождений Тамбейской группы.

В свою очередь, Миллер сообщал, что новые запасы позволят реализовать новые проекты в сфере сжижения и переработки газа, а также газохимии. Объем запасов Тамбейского кластера составляет 6,7 трлн куб. м.

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