В Челябинской области запустили крупный асфальтобетонный завод

ЧЕЛЯБИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Уральская компания "Южуралмост" запустила в Челябинской области асфальтобетонный завод мощностью до 240 тонн, который сможет полностью обеспечить регион асфальтом к проведению саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона.

"Транспортабельный асфальтобетонный завод произведен в Германии, приобретен и смонтирован за счет собственных средств компании "Южуралмост". Предприятие полностью покроет потребности Челябинской области в асфальте. Объем инвестиций превысил 200 млн рублей. Предприятие способно производить до 240 тонн асфальта в час", - говорится в сообщении.

Как отметил губернатор области Борис Дубровский, открытие завода сформирует основу для доведения автотрасс в регионе до качественного состояния. "Челябинская область активно готовится к саммитам ШОС и БРИКС. В целом, в области на строительство и реконструкцию дорог направляется более 10 млрд рублей ежегодно, поэтому завод будет загружен работой", - цитирует пресс-служба слова губернатора.

В пресс-службе уточнили, что первая партия продукции завода поступит на ремонт Свердловского проспекта в Челябинске. Мощности завода позволяют производить все марки асфальтобетонных смесей.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в Челябинске в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС. Общая сумма вложений в Челябинскую область в рамках подготовки к саммитам составит от 40 до 50 млрд рублей.