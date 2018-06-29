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Меркель: лидеры ЕС сделают все, чтобы не допустить торговой войны с США

Экономика и бизнес
29 июня, 16:15 UTC+3
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Материал из 1 страницы

Лидеры ЕС сделают все, чтобы не допустить торговой войны с США - Меркель.

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