Минфин предложил снизить порог беспошлинного ввоза посылок до €500 в 2018 году

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Порог беспошлинного ввоза в РФ посылок из зарубежных интернет-магазинов может быть снижен до €500 в месяц с нынешних €1 тыс. в 2018 году, сообщил ТАСС замглавы Минфина Илья Трунин.

То есть порог может измениться раньше 1 января 2019 года, что запланировано в соответствии с решением Евразийской экономической комиссии.

"Минфин предлагает установить порог беспошлинного ввоза €500 в месяц раньше 1 января 2019 года", - сказал он. Решение о постепенном снижении беспошлинного ввоза было принято на уровне ЕАЭС в декабре 2017 года. Оно предполагает снижение в два этапа: до €500 в месяц с 1 января 2019 года и до €200 за посылку с 1 января 2020 года. При этом с 1 января 2020 года ставка пошлины снижается до 15% с 30%.