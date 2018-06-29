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Минфин предложил снизить порог беспошлинного ввоза посылок до €500 в 2018 году

Экономика и бизнес
29 июня, 16:21 UTC+3

Ранее в пятницу сообщалось, что порог беспошлинного ввоза посылок из зарубежных интернет-магазинов будет снижен с 1 января 2019 года

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Порог беспошлинного ввоза в РФ посылок из зарубежных интернет-магазинов может быть снижен до €500 в месяц с нынешних €1 тыс. в 2018 году, сообщил ТАСС замглавы Минфина Илья Трунин.

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То есть порог может измениться раньше 1 января 2019 года, что запланировано в соответствии с решением Евразийской экономической комиссии.

"Минфин предлагает установить порог беспошлинного ввоза €500 в месяц раньше 1 января 2019 года", - сказал он. Решение о постепенном снижении беспошлинного ввоза было принято на уровне ЕАЭС в декабре 2017 года. Оно предполагает снижение в два этапа: до €500 в месяц с 1 января 2019 года и до €200 за посылку с 1 января 2020 года. При этом с 1 января 2020 года ставка пошлины снижается до 15% с 30%.

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Трунин, Илья Вячеславович
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