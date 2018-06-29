Греция и Болгария заключили соглашение о создании газового интерконнектора

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министры Болгарии Бойко Борисов и Греции Алексис Ципрас подписали на саммите ЕС соглашение о создании интерконнектора (терминала и транспортной системы) для транспортировки сжиженного газа. Об этом сообщил Борисов на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

"Полчаса назад мы с премьер-министром Ципрасом подписали соглашение о создании Болгарией и Грецией интерконнектора для транспортировки сжиженного газа в наши страны", - сказал он.

Ранее Болгария и Греция активно обсуждали создание морского терминала сжиженного газа в греческом порту Александруполис на берегу Эгейского моря и систему транспортировки газа на территорию соседней Болгарии. Болгарское министерство энергетики озвучивало планы начать строительство этой системы летом 2018 года и запустить ее уже в 2020 году.