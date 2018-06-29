Минсельхоз РФ прогнозирует экспорт зерна в 2018 году в размере около 44 млн тонн

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Минсельхоз РФ прогнозирует экспорт зерна в 2018 году на уровне прошлого года в размере около 44 млн тонн. Об этом министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев сообщил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.

"С учетом переходящих запасов зерна урожая 2017 года можем прогнозировать, что экспорт зерна в 2018 году составит на уровне прошлого года, порядка, наверное, 44 млн тонн", - сказал он.

По данным министра, на юге страны еще ведутся уборочные работы, но на 27 июня намолочено уже 4,4 млн тонн зерна. "Но в связи с засухой урожайность у нас чуть-чуть пониже, чем в прошлом году: на пять центнеров с гектара мы собираем меньше", - пояснил он.

Вместе с тем Патрушев подтвердил прогноз по ожидаемому урожаю зерна в 2018 году на уровне около 100 млн тонн "В сложившихся условиях пока рано, наверное, делать какие-то точные прогнозы, тем не менее рассчитываем на то, что порядка 100 млн тонн зерна мы соберем", - сказал он.

Ранее Минсельхоз РФ сообщил, что экспорт зерна из России за текущий сельхозгод (заканчивается 1 июля), по данным на 27 июня, без учета поставок в страны ЕАЭС составил около 52 млн тонн, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона (35 млн тонн).