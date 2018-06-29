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Страны ЕС одобрили создание единого рынка хранения электронных данных

Экономика и бизнес
29 июня, 17:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Ранее правила предписывали гражданам хранить данные на электронных серверах, находящихся в их стране

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ТАСС, 29 июня. Страны ЕС в пятницу одобрили создание единого европейского рынка хранения электронных данных, разрешив своим гражданам хранить информацию, не относящуюся к категории личной, на серверах в других государствах Евросоюза. Новые правила, относящиеся, в том числе к облачным сервисам по хранению данных, одобрили на своем заседании представители государств ЕС при центральных органах сообщества, говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте Европейского совета.

"Свободное движение данных имеет ключевое значение для раскрытия огромного потенциала экономики данных, - приводятся в коммюнике высказывания министра транспорта и информационно-коммуникационных технологий Болгарии Ивайло Московски. - Этот законопроект станет гарантией того, что данные смогут обращаться свободно, и это даст возможность компаниям и государственным организациям хранить и обрабатывать данные, не носящие характера личных, в любом месте в ЕС, которое они выберут".

Новые правила о едином рынке хранения информации отменяют ранее действовавшие в странах ЕС предписания, которые обязывали граждан хранить все свои электронные данные на серверах, находящихся в их стране. Это правило останется в силе в отношении личных данных, однако отменяется в отношении всех остальных. Государствам ЕС также разрешается восстанавливать ограничения на хранение за их пределами неличных данных, в случае если это необходимо для обеспечения национальной безопасности.

Предполагается, что снятие локальных ограничений на хранение и обработку данных приведет к усилению конкуренции, снижению цен на этом рынке и придаст импульс инновациям. Руководители Евросоюза надеются, что, в том числе, благодаря этой мере, доля "экономики данных" в странах сообщества к 2020 году увеличится вдвое, до 4% ВВП. Правила единого рынка хранения данных должны быть приняты Европейским парламентом и одобрены Советом ЕС. Они вступят в силу спустя шесть месяцев после их публикации в официальном журнале ЕС.

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