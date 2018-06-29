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Энергоблок Кольской АЭС первым в России получил лицензию на работу до 60 лет

Экономика и бизнес
29 июня, 18:38 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 29, июня. /ТАСС

На энергоблоке уже провели значительную часть ремонтных работ, которые необходимы для продления работы

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МУРМАНСК, 29 июня. /ТАСС/. Энергоблок №1 Кольской АЭС, отметивший 45-летие с момента пуска, сможет работать до 2033 года благодаря новой лицензии. Как сообщает в пятницу пресс-служба станции, такое повторное продление срока эксплуатации энергоблока происходит впервые в истории российской атомной энергетики.

"Принято решение о предоставлении концерну "Росэнергоатом" с июля 2018 года лицензии, дающей право на эксплуатацию ядерной установки энергоблока № 1 Кольской АЭС на дополнительный период сроком 15 лет - до 2033 года", - сообщает пресс-служба.

Как отмечают на станции, на энергоблоке уже проведен значительный объем работ, необходимых для продления работы. Запланирована реализация еще ряда проектов.

Первый энергоблок станции дал ток в Единую энергосистему страны 29 июня 1973 года.

Кольская АЭС - градообразующее предприятие для города Полярные Зори с населением 16 тыс. жителей. Она расположена в 200 км к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся четыре энергоблока мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.

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