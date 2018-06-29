Структуры "Интер РАО" выкупили 7% акций компании у ФСК

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Структуры "Интер РАО" выкупили у "Федеральной сетевой компании" (ФСК, входит в "Россети") 7% акций "Интер РАО" за 24,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении "Интер РАО".

"Группа "Интер РАО" и ПАО "ФСК ЕЭС" подписали договор купли-продажи 7% акций ПАО "Интер РАО", принадлежащих ПАО "ФСК ЕЭС". Стоимость сделки составила 24,5 млрд руб. Со стороны группы "Интер РАО" покупателями акций выступили АО "Интер РАО Капитал" (6,33%) и ООО "Практика" (0,67%)", - сообщила компания.

В соответствии со стратегией развития группы до 2020 года. "Интер РАО" может использовать казначейские акции для реализации крупному международному стратегическому инвестору или группе финансовых инвесторов с потенциальным увеличением акций в свободном обращении или иных сделок, направленных на повышение инвестиционной привлекательности.

"Интер РАО" в результате консолидации пакета собственных акций сможет оптимизировать структуру акционерного капитала, увеличить вес якорных стратегических акционеров с четким видением вектора развития группы, - говорится в сообщении. - Увеличение объема этих акций также позволит улучшить текущий уровень корпоративного управления за счет поддержки избрания независимых членов в состав совета директоров ПАО "Интер РАО".

Ранее сообщалось, что советы директоров ФСК и "Россетей" одобрили продажу сетевой компанией 10% акций в "Интер РАО" структурам "Интер РАО" и ДВБ Лизинг за 34,9 млрд руб. В результате этих сделок доля ФСК в "Интер РАО" снизится до 8,57%.

"ПАО "Интер РАО" является стратегическим партнером ПАО "ФСК ЕЭС", в том числе по обеспечению транзита электрической энергии в Российской Федерации и в зарубежных странах. В связи с этим принято совместное решение о сохранении долгосрочного участия ПАО "ФСК ЕЭС" в структуре акционерного капитала ПАО "Интер РАО", - говорится в сообщении "Интер РАО".

Ранее СМИ информировали о том, что "Интер РАО" ведет переговоры о выкупе своих пакетов у ФСК и "Русгидро". "Русгидро" владеет 4,92% "Интер РАО".

Вице-премьер РФ, председатель совета директоров "Русгидро" Юрий Трутнев 27 июня сообщил, что директива правительства на продажу генерирующей компанией акций "Интер РАО" есть, вопрос будет вынесен на совет директоров. Согласно материалам компании, 27 июня совет директоров "Русгидро" рассмотрел вопрос о прекращении участия "Русгидро" в других организациях. В "Русгидро" не пояснили, о выходе из каких организаций будет идти речь на заседании. Результаты заседания совета директоров компания также пока не раскрывала.