Внешнеторговый оборот Мурманской области и Финляндии вырос более чем в два раза

МУРМАНСК, 29 июня. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот Мурманской области с Финляндией за год вырос более чем в два раза. Об этом заявил в пятницу заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора, выступая на пленарном заседании первых Дней российско-финляндского приграничного сотрудничества в Кандалакше.

"Финляндия традиционно входит в пятерку основных внешнеторговых партнеров Мурманской области, заняв в 2017 году третье место после Швейцарии и Нидерландов. Внешнеторговый оборот Мурманской области с Финляндией в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился более чем в два раза", - отметил Никора.

Активизация сотрудничества и стала одной главных причин для проведения Дней приграничного сотрудничества, организованных по инициативе правительства Мурманской области. По мнению участников, именно приграничное сотрудничество должно дать толчок развитию межгосударственных отношений в целом. Как сказала в своем выступлении консул Мурманского отделения Генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге Сари Кантола, Мурманская область - один из самых перспективных регионов для развития приграничного сотрудничества.

Основными темами обсуждения на Днях сотрудничества стало развитие перспективных туристических маршрутов, значимых проектах социальной, экологической и прикладной направленности, реализуемых на приграничных территориях.

В программных мероприятиях приняли участие более 150 представителей России, Финляндии, Норвегии и Швеции. Дни российско-финляндского приграничного сотрудничества планируется сделать традиционными по примеру дней сотрудничества приграничных районов Норвегии и Мурманской области.