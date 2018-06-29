Первым резидентом ивановской ТОР "Наволоки" стала компания, производящая медматериалы

ТАСС, 29 июня. Первым резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Наволоки" в Ивановской области стала компания "ХБК "Навтекс", занимающаяся производством медицинских перевязочных материалов. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе регионального правительства.

"Первым резидентом ТОР "Наволоки" стало ООО "ХБК "Навтекс". <...> Реализация инвестиционного проекта предусматривает закупку современного оборудования и создание порядка 850 высокопроизводительных рабочих мест. Объем инвестиций оценивается в 630 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.

В правительстве добавили, что "ХБК "Навтекс" выпускает медицинскую марлю, марлевые отрезы, бинты, салфетки, соответствующие требованиям российских и европейских стандартов, предприятие реализует инвестиционные проекты в городе Наволоки с 2015 года.

"Создание ТОР позволяет диверсифицировать экономику моногородов и снизить зависимость от градообразующих предприятий. Резиденты ТОР в моногородах получают широкий набор преференций: льготы по налогам на прибыль и имущество, по земельному налогу. Кроме того, почти в четыре раза сокращаются взносы во внебюджетные фонды", - уточнили в пресс-службе.

Заявка на создание ТОР в моногороде Наволоки была подана в Минэкономразвития России в июле 2017 года. В декабре прошлого года было подписано соглашение между правительством Ивановской области и Фондом развития моногородов о финансировании строительства объектов инфраструктуры в Наволоках, по которому регион получит свыше 250 млн рублей. ТОР была создана в начале марта 2018 года.

На этой территории планируется реализовать 14 инвестиционных проектов на общую сумму более 2 млрд рублей, среди которых производство деталей для автомобилей и медицинских материалов, также запланировано строительство туристического развлекательного комплекса круглогодичного действия с горнолыжной трассой, подъемниками и прокатом оборудования.