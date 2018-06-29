Экс-министр транспорта РФ Соколов вошел в совет директоров "Группы ЛСР"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Бывший министр транспорта РФ Максим Соколов вошел в новый состав совета директоров "Группы ЛСР". Такое решение приняли акционеры строительной компании на годовом общем собрании, следует из данных, опубликованных в пятницу на официальном портале раскрытия информации.

Свои места в совете директоров сохранили действующий председатель совета Дмитрий Гончаров, генеральный директор Андрей Молчанов, независимые директора Алексей Махнев, Виталий Подольский, Александр Присяжнюк. Новыми членами совета директоров компании стали независимый директор Андрей Нестеренко и Максим Соколов. Ранее источник, близкий к компании, подтвердил ТАСС, что речь идет об экс-главе Минтранса.

8 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Дитриха новым министром транспорта Российской Федерации. Он сменил на этом посту Соколова, который возглавлял ведомство с 21 мая 2012 года.

ПАО "Группа ЛСР" - диверсифицированная строительная компания. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе. Портфель недвижимости компании составляет 8,6 млн кв. м рыночной стоимостью более 185 млрд рублей. (по оценке Knight Frank по состоянию на 31 декабря 2017). "Группа ЛСР" является публичной компанией, ее глобальные депозитарные расписки обращаются на Лондонской фондовой бирже, а обыкновенные акции - на фондовом рынке Московской биржи.