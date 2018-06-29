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Ущерб от возгораний на полях Ставрополья превысил 60 млн рублей

Экономика и бизнес
29 июня, 19:11 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 29, июня. /ТАСС

Огонь уничтожил более 1 тыс. га зерновых и колосовых культур, сообщил заместитель министра сельского хозяйства края Сергей Ридный

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СТАВРОПОЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Более 20 пожаров произошло на сельскохозяйственных угодьях Ставропольского края с начала лета, ущерб от возгораний превысил 60 млн рублей. Об этом сообщил в пятницу заместитель министра сельского хозяйства края Сергей Ридный.

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"Высокие температуры и ветер делают обстановку очень пожароопасной. <...> На 29 июня 2018 года зарегистрировано 24 пожара, из них 18 пожаров - в период проведения уборочной страды. <…> В результате огнем уничтожено более 1 тыс. га зерновых и колосовых культур, предварительный ущерб составил не менее 60 млн рублей", - сказал он на внеплановом заседании региональной комиссии по ЧС.

По данным минсельхоза, наибольшее количество пожаров произошло в Ипатовском городском округе. Также огонь затронул посевы в Кировском, Арзгирском, Левокумском, Буденновском, Нефтекумском, Советском, Новоселицком, Туркменском муниципальных районах и городских округах.

В районах края увеличивается количество патрулей, проводится опашка поселений и сельхозугодий. К патрулированию присоединяются и местные жители, и чиновники. "Специалисты и руководители министерства сельского хозяйства [края], начиная с сегодняшнего дня, поехали по районам совместно с коллегами из госпожнадзора, гостехнадзора администрациями, управлениями сельского хозяйства, оценивают ситуацию в полях, вплоть до того, что останавливают уборку до устранения нарушений", - отметил Ридный.

Как сообщалось, в Ставропольском крае ранее было объявлено экстренное предупреждение до 28 июня из-за установившейся жаркой погоды, местами температура достигает плюс 40 градусов. В четверг краевое управление МЧС продлило предупреждение до 30 июня. По данным регионального гидрометцентра, значительного снижения дневных температур в ближайшие дни не ожидается.

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