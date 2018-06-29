Власти Канады объявили о введении с 1 июля ответных мер на американские пошлины

ТАСС, 29 июня. Канада с 1 июля вводит ответные пошлины на ряд американских товаров на общую сумму 16,6 млрд канадских долларов (около $12,6 млрд). Об этом сообщается в пресс-релизе канадского МИД, опубликованном в пятницу на сайте правительства Канады.

"Сегодня правительство Канады объявило, что в качестве прямого, соразмерного и пропорционального ответа на пошлины США на канадскую сталь и алюминий ответные добавочные импортные пошлины объемом 16,6 млрд долларов на сталь, алюминий и другую продукцию из США вступают в силу 1 июля", - говорится в сообщении.

Власти также окажут финансовую поддержку канадским производителям стали и алюминия. "Кроме того, правительство Канады выделит дополнительные 2 млрд канадских долларов для защиты интересов канадских рабочих и предпринимателей, занятых в производствах стали, алюминия и обрабатывающей промышленности", - уточнили в ведомстве.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что пошлины коснутся широкой группы товаров, среди которых моторные лодки, стиральные машины, туалетная бумага, горчица, виски и кленовый сироп.

В марте 2018 года США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США. Ряд стран, в том числе страны Евросоюза, Канада и Мексика, получили отсрочку, однако с 1 июня пошлины стали действовать и для них. В ответ страны ЕС договорились установить 25%-ные импортные пошлины на некоторые американские товары общим объемом €2,8 млрд.