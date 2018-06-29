Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Канады объявили о введении с 1 июля ответных мер на американские пошлины

Экономика и бизнес
29 июня, 19:13 дата обновления: 29 июня, 19:57 UTC+3

Общая сумма товаров, подпавших под пошлины, составляет $12,6 млрд

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/Hannibal Hanschke

ТАСС, 29 июня. Канада с 1 июля вводит ответные пошлины на ряд американских товаров на общую сумму 16,6 млрд канадских долларов (около $12,6 млрд). Об этом сообщается в пресс-релизе канадского МИД, опубликованном в пятницу на сайте правительства Канады.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп

Трамп на тропе торговой войны

"Сегодня правительство Канады объявило, что в качестве прямого, соразмерного и пропорционального ответа на пошлины США на канадскую сталь и алюминий ответные добавочные импортные пошлины объемом 16,6 млрд долларов на сталь, алюминий и другую продукцию из США вступают в силу 1 июля", - говорится в сообщении.

Власти также окажут финансовую поддержку канадским производителям стали и алюминия. "Кроме того, правительство Канады выделит дополнительные 2 млрд канадских долларов для защиты интересов канадских рабочих и предпринимателей, занятых в производствах стали, алюминия и обрабатывающей промышленности", - уточнили в ведомстве.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что пошлины коснутся широкой группы товаров, среди которых моторные лодки, стиральные машины, туалетная бумага, горчица, виски и кленовый сироп.

В марте 2018 года США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США. Ряд стран, в том числе страны Евросоюза, Канада и Мексика, получили отсрочку, однако с 1 июня пошлины стали действовать и для них. В ответ страны ЕС договорились установить 25%-ные импортные пошлины на некоторые американские товары общим объемом €2,8 млрд.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Канада
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД Литвы надеется, что РФ изменит позицию по приостановке проекта "Миссия Сибирь"
2
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Почему банк может заблокировать вашу карту
5
Слуцкий назвал циничными призывы саммита ЕС по расследованию крушения Boeing MH17
6
Путин пообещал увеличивать денежное довольствие военнослужащих
7
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости