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Илья Доронов назначен управляющим директором телеканала РБК

Экономика и бизнес
29 июня, 19:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Доронов сменил Игоря Полетаева, который вернулся на телеканал НТВ

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© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Заместитель управляющего директора телеканала РБК Илья Доронов станет управляющим директором с 1 июля. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба холдинга РБК.

"Уверены, что опыт Ильи Доронова позволит не только обеспечить преемственность менеджмента, но и взглянуть по-новому на телевизионный продукт РБК", - говорится в сообщении.

Ранее этот пост занимал Игорь Полетаев, возвращающийся на телеканал НТВ, откуда перешел в РБК в 2017 году, отмечает пресс-служба.

"Игорь Полетаев помог нам "перезагрузить" телеканал РБК: под его началом запущены новый утренний эфир и ежедневное вечернее шоу, ставшее флагманом телеканала, начата работа по изменению формата дневного эфира. Выработанный Игорем системный подход к менеджменту производственных и творческих процессов заложил фундамент для дальнейшего развития видеоформатов РБК. Мы благодарны Игорю за работу на посту управляющего директора и желаем ему удачи", - говорится в сообщении.

Илья Доронов закончил исторический факультет Владимирского государственного педагогического университета. Работал телеведущим на каналах Рен-ТВ и Россия 24. В 2015 - 2016 годах был заместителем главного редактора телеканала Life News. В 2012 году получил премию ТЭФИ лучшем ведущему информационной программы. В РБК работает с 2017 года.

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