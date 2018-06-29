Молдавия получила очередной транш финансовой помощи от МВФ

КИШИНЕВ, 29 июня. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) перечислил Молдавии очередной транш финансовой помощи в размере $22,5 млн. Об этом сообщил в пятницу премьер-министр республики Павел Филип на своей странице в Facebook.

"$22,5 млн уже на счету Национального банка. Еще $11,25 млн поступят на следующей неделе", - написал Филип, который назвал это "признанием усилий правительства и Нацбанка в реализации обязательств перед МВФ".

Премьер-министра поздравил в социальной сети председатель парламента Андриан Канду, который ранее беспокоился, что протесты оппозиции могут послужить причиной задержки денежных траншей со стороны МВФ и ЕС.

В 2016 году совет директоров МВФ одобрил трехлетнюю программу выделения Молдавии финансовой помощи в размере $178 млн для реализации реформ. По этой программе Молдавия уже получила около $81 млн.