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Молдавия получила очередной транш финансовой помощи от МВФ

Экономика и бизнес
29 июня, 20:37 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 29, июня. /ТАСС

На счет Нацбанка страны поступили $22,5 млн, еще $11,25 млн поступят на следующей неделе, заявил премьер Молдавии Павел Филип

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КИШИНЕВ, 29 июня. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) перечислил Молдавии очередной транш финансовой помощи в размере $22,5 млн. Об этом сообщил в пятницу премьер-министр республики Павел Филип на своей странице в Facebook.

"$22,5 млн уже на счету Национального банка. Еще $11,25 млн поступят на следующей неделе", - написал Филип, который назвал это "признанием усилий правительства и Нацбанка в реализации обязательств перед МВФ".

Премьер-министра поздравил в социальной сети председатель парламента Андриан Канду, который ранее беспокоился, что протесты оппозиции могут послужить причиной задержки денежных траншей со стороны МВФ и ЕС.

В 2016 году совет директоров МВФ одобрил трехлетнюю программу выделения Молдавии финансовой помощи в размере $178 млн для реализации реформ. По этой программе Молдавия уже получила около $81 млн.

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