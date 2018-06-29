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Надежду Жихареву назначили врио главы Росморречфлота

Экономика и бизнес
29 июня, 22:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Ранее Жихарева занимала должность заместителя руководителя ведомства

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Замруководителя Росморречфлота Надежда Жихарева назначена временно исполняющей обязанности главы ведомства. Об этом в пятницу сообщается на сайте агентства.

"Заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Надежда Жихарева решением министра транспорта РФ от 29 июня 2018 года назначена временно исполняющей обязанности руководителя Росморречфлота", - говорится в сообщении.

22 июня председатель правительства России Дмитрий Медведев своим распоряжением освободил Виктора Олерского от должности замглавы Минтранса по его просьбе.

Жихарева была назначена заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта распоряжением правительства РФ от 3 июня 2016 года.

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