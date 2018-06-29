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Дерипаска отказался от поддержки Промсвязьбанка из-за неприемлемых условий

Экономика и бизнес
29 июня, 22:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Ранее глава Минфина Антон Силуанов говорил, что кабмин рассматривает вопрос кредитной поддержки "Русала" и "Группы Газ" за счет кредитного учреждения

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Олег Дерипаска

Олег Дерипаска

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Бизнесмен Олег Дерипаска отказался от кредитной поддержки Промсвязьбанка, предлагаемой в качестве помощи его компаниям, попавшим под санкции США, из-за неприемлемых условий кредитования. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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Что случилось с Олегом Дерипаской и его компаниями

ТАСС в ОК "Русал" подтвердили, что компания отказалась от кредитной поддержки со стороны банка.

"Условия помощи были кабальными, поэтому компания от такой помощи отказалась", - сообщили в "Русале".

По данным источника агентства, неподходящими условия кредитования посчитали и другие компании Дерипаски. "На таких условиях от помощи отказались все компании Олега Дерипаски", - сказал собеседник агентства.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что правительство рассматривает вопрос кредитной поддержки "Русала" и "Группы Газ" за счет Промсвязьбанка.

Источник в правительстве сообщил ТАСС в конце мая, что "Русал" обратился в Промсвязьбанк с просьбой о выдаче кредита в качестве помощи компании, но на тот момент никакого решения не было принято. По его словам, Промсвязьбанк также рассматривает возможность в качестве поддержки выдать кредит "Группе ГАЗ" Дерипаски на рыночных условиях для финансирования оборотного капитала.

Санкции США

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался бизнесмен Олег Дерипаска и его компании агрохолдинг "Кубань", "Евросибэнерго", "Русал", холдинг "Русские машины" и "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance, холдинги "Базовый элемент" и En+.

Позднее Соединенные Штаты объявили, что готовы снять санкционные ограничения с компании "Русал", если Дерипаска откажется от части активов компании и от контроля над ней.

27 апреля сообщалось, что Дерипаска согласился сократить долю в En+ Group ниже 50% и покинуть совет директоров En+ Group. Но в Минфине США затем отметили, что снижение доли Дерипаски в компании необязательно приведет к отмене санкций против подконтрольной этой группе компании "Русал".

Кредитная поддержка

Промсвязьбанк уже поддержал ряд компаний, попавших под американские санкции. В частности, банк предоставил кредит "Ренове" Виктора Вексельберга, который также попал в санкционный список.

Сумму и условия в Минфине не уточнили, но отметили, что средства были предоставлены "на рыночных условиях". В конце мая "Ренова" погасила кредиты перед западными банками на $1 млрд.

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