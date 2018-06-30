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Трамп опроверг информацию о том, что он говорил о намерении вывести США из ВТО

Экономика и бизнес
30 июня, 0:32 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 30, июня. /ТАСС

По информации портала Axios, глава Белого дома неоднократно заявлял своим советникам о желании вывести Штаты из числа членов Всемирной торговой организации

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп опроверг ранее распространенную интернет-изданием Axios информацию о том, что он якобы сообщал о намерении вывести Вашингтон из числа членов Всемирной торговой организации (ВТО). Соответствующее заявление он сделал журналистам в пятницу.

"Я не веду об этом разговоров. С нами очень плохо обращались, очень несправедливая ситуация", - сказал он.

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Ранее в пятницу интернет-издание Axios со ссылкой на лиц, участвовавших в обсуждении вопросов торговой политики США, сообщило, что президент неоднократно заявлял своим советникам о желании вывести США из числа членов ВТО.

Всемирная торговая организация была создана 1 января 1995 года на основе Генерального соглашения о тарифах и торговле, заключенного в 1947 году. Членами ВТО являются более 160 государств, с 2012 года членом организации стала Россия. Штаб-квартира ВТО находится в Женеве.

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