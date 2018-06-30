Госдепартамент вновь высказался против планов строительства "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Госдепартамент в очередной раз высказался в пятницу против планов строительства газопровода "Северный поток - 2" и укладки второй нитки морского газопровода "Турецкий поток".

Инфографика "Северный поток — 2" "Северный поток — 2" — проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран.

"На прошедшем на текущей неделе в Вашингтоне Всемирном газовом конгрессе официальные лица США подчеркнули, что решительно выступают против таких российских газопроводов, как "Северный поток - 2" и вторая нитка "Турецкого потока". Это только усилит зависимость Европы от российских источников энергии", - отметило американское внешнеполитическое ведомство в распространенном заявлении.

"США намерены поддерживать такие энергетические проекты, которые укрепляют энергобезопасность наших союзников и партнеров по всему миру", - заметил в Госдепартаменте, приведя в качестве примера проект "Южный газовый коридор", по которому "будет доставляться каспийский газ из Азербайджана в Европу", а также потенциальную разработку Румынией газовых месторождений в Черном море.

Администрация президента Дональда Трампа и члены Конгресса уже не раз утверждали, что американские союзники и партнеры в Европе "окажутся в еще большей зависимости от Москвы", если "Северный поток - 2" будет введен в строй. Вашингтон считает, что это станет шагом назад на пути диверсификации в Европе энергоисточников, поставщиков и маршрутов доставки. Как ранее утверждал Госдепартамент, "Северный поток - 2" подорвет экономику Украины и других стран в Центральной Европе", через территорию которых осуществляется транзит газа.

Давят на европейцев

Госсекретарь Майкл Помпео, выступая в среду на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса, указал, что Вашингтон не прекращает попыток убедить своих союзников в Европе отказаться от участия в "Северном потоке - 2". По его словам, США "дали ясно понять, что нельзя позволить, чтобы у россиян [в случае реализации проекта "Северный поток - 2"] появилось еще больше возможностей по оказанию политического влияния не только на Германию, но и на всю Европу".

Многие эксперты считают, что Вашингтон, предпринимая попытки заблокировать "Северный поток - 2", стремится "продавить" поставки в Европу своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятый в прошлом году в США закон CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") предусматривает возможность применения односторонних карательных мер в отношении фирм, согласившихся принять участие в строительстве "Северного потока - 2".

"Северный поток - 2" - проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Трубопровод в целом повторяет маршрут "Северного потока" и пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд.