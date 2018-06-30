Китай снижает пошлины на автомобили и потребительские товары

ПЕКИН, 30 июня. /ТАСС/. Китай в воскресенье снижает импортные пошлины на автомобили, запчасти к ним и более 1,4 тыс. позиций потребительских товаров со всего мира. Пойти на эти меры пообещал председатель КНР Си Цзиньпин в апреле на Азиатском экономическом форуме в Боао (Южный Китай). Сроки вступления в силу данного решения были оглашены в конце мая министерством финансов страны и подтверждены в Белой книге "Китай и ВТО", опубликованной на днях Госсоветом КНР.

Ради повышения благосостояния

"Для потребителей такое снижение пошлин, без всякого сомнения - хорошая новость, поскольку снизятся их издержки. Например, при покупке импортных автомобилей и их ремонте, - прокомментировала эти меры в беседе с ТАСС профессор Тун Вэй из Центрального финансово-экономического университета (Пекин). - На китайского производителя же в краткосрочной перспективе это не окажет какого-либо существенного влияния, а в долгосрочной произойдет постепенная оптимизация модели развития соответствующих отраслей. В частности, это приведет к улучшению ситуации на китайском автомобильном рынке: сформируется более современная система распределения продукции, с более высоким качественным уровнем".

На вопрос о том, может ли понижение пошлин негативно повлиять на доходы госбюджета КНР, эксперт ответила отрицательно. "Не думаю, что это как-то существенно на нем отразится", - считает она.

Мнение Тун Вэй поддерживают местные СМИ. В частности, авторы газеты Global Times отмечают, что новые меры "в очередной раз свидетельствуют об усилении китайской экономики, которая все меньше зависит от экспорта и притока иностранного капитала" и способна демонстрировать достаточно высокую динамику развития "преимущественно за счет внутренних факторов, сочетающихся с активизацией внешней торговли".

Ранее министр коммерции Китая Чжун Шань заявил, что такая усиливающаяся тенденция к устранению барьеров сохранится и в будущем. По его словам, торговая либерализация напрямую связана с задачами формирования в стране конкурентоспособного рынка, и со временем включит многие другие виды продукции, распространится на такие сферы, как телекоммуникации, медицина, образование, пенсионное обеспечение.

"У нас большой потенциал для дальнейшего успешного развития. Население Китая составляет примерно 1,4 млрд человек, из них 400 млн жителей относятся к категории граждан со средним уровнем дохода. По мере непрерывного экономического роста благосостояние граждан КНР будет постоянно повышаться, а вместе с ним заметно усилится и внутренний потребительский потенциал, - подчеркнул министр. - Мы превратились в крупную потребительскую державу и по объему приобретаемых благ занимаем второе место в мире. Четвертый год подряд потребление выступает в качестве главного драйвера роста нашей страны".

Обновленные пошлины

Согласно данным, опубликованным минфином КНР, ставка таможенных сборов за ввоз в страну автобусов, легковых автомобилей, вездеходов, снегоходов, а также двигателей к ним опустится с 25% до 15%. В целом это решение распространяется на 135 наименований по кодам таможенной номенклатуры. Всего меры коснутся 218 позиций продукции автопрома. Наиболее значительно снижены пошлины на комплектующие и детали к крупногабаритным автобусам и коммерческому транспорту, предназначенному для перевозки грузов - с 25% до 6% (для крупных грузовиков - с 10% до 6%).

Что касается длинного списка из более 1,4 тыс. потребительских товаров, ставка по ним сократится с 15,7% до 6,9%. В среднем норма таможенного обложения соответствующих грузов понизится более чем наполовину.

Правительство Китая снижает или устраняет торговые барьеры в целом ряде отраслей: с 1 мая были отменены пошлины на 28 видов импортных медицинских препаратов, в том числе для борьбы с раком. 18 мая КНР объявила об отмене антидемпингового денежного залога в размере 178,6% на сорго (культурное растение, выращиваемое для производства крупы, муки и крахмала), импортируемого из Соединенных Штатов.

Как прокомментировали эти меры в минкоммерции Китая, обложение иностранной продукции чрезмерно высокими таможенными сборами "отрицательно сказывается на благосостоянии китайского потребителя, который в итоге вынужден нести гораздо большие издержки".

Действия Пекина по "Азиатско-Тихоокеанскому торговому соглашению", заключенному еще в августе 2016 года с Бангладеш, Индией, Лаосом, Республикой Корея и Шри-Ланкой, оказались еще более решительными. С 1 июля КНР снизит пошлины на 10,3 тыс. наименований продукции из этих стран. "Мы верим, что это приведет к росту масштабов товарооборота между участниками соглашения, станет стимулирующим эффектом к их торгово-экономическому развитию, усилит процессы региональной экономической интеграции в Азии", - подчеркнул официальный представитель минкоммерции Китая Гао Фэн.

Усиление торговых противоречий с США

Между тем, торговое сотрудничество КНР с Соединенными Штатами движется по противоположному тренду.

Казалось бы, еще в прошлом месяце обе стороны выразили готовность устранить трения. Соответствующие заявления прозвучали в ходе консультаций, проходивших 17 и 18 мая в Вашингтоне, где был достигнут консенсус по вопросу принятия мер, направленных на ликвидацию торгового дисбаланса. Китайские представители тогда подтвердили готовность увеличить объемы закупок американских товаров. По итогам переговоров вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ даже заверил, что Пекин и Вашингтон не будут ввязываться в торговые войны "в интересах развития двух стран и всего мира".

Более того, 2-4 июня последовал ответный визит в Китай американского министра торговли Уилбура Росса, в ходе которого, как отметило агентство "Синьхуа", "был достигнут значительный прогресс" по внешнеторговой проблематике. Однако уже 15 июня президент США Дональд Трамп внезапно объявил, что в связи с "хищением" китайской стороной интеллектуальной собственности и технологий Соединенных Штатов, а также "несправедливой торговой практикой КНР", Белый дом утвердит 25%-ные пошлины в отношении товаров из Китая на сумму $50 млрд. При этом часть из этих таможенных сборов применительно к продукции на $34 млн начнет взиматься уже 6 июля.

Власти КНР быстро отреагировали на подобный выпад, уведомив Соединенные Штаты о своем решении в тот же день ответить мерами на аналогичную сумму. Американский лидер 18 июня поручил компетентным ведомствам США подготовить список китайских товаров на сумму в $200 млрд для последующего введения дополнительных сборов в 10% - на случай, если Пекин "откажется менять свой подход [к торговле], а также продолжит настаивать на введении дополнительных пошлин, о которых недавно объявил". Кроме того, на следующий день Соединенные Штаты опубликовали доклад по торговым вопросам, в котором открыто обвинили власти Китая в проведении политики "экономической агрессии", которая якобы угрожает всему миру.

28 июня Гао Фэн сообщил журналистам, что китайская сторона не намерена мириться с подобными действиями и даст решительный ответ на меры Вашингтона, поскольку они ущемляют национальные интересы КНР. Власти Китая прямым текстом дали понять, что не опасаются последствий и готовы к любым решениям США.

В своих последних заявлениях Трамп продолжает позиционировать Пекин как особенно недобросовестного партнера. В интервью телекомпании Fox Business глава Белого дома заявил, что из предыдущих администраций Соединенных Штатов "никто не удосужился" заключить выгодную торговую сделку с Китаем. Он отметил, что власти КНР облагают импортируемые в страну американские автомобили пошлинами в размере 25%, в то время как тарифы США на аналогичную китайскую продукцию составляют 2,5%.

Сотрудничество с ЕС

"Таможенная дуэль" Китая и США может привести к активизации и без того достаточно оживленных торгово-экономических связей КНР с ЕС, Республикой Корея, Японией и прочими странами Азии и Африки.

Особые надежды Пекин возлагает на Европейский союз. На днях здесь во главе делегации побывал заместитель председателя Еврокомиссии, еврокомиссар по занятости, экономическому росту и конкурентоспособности Юрки Катайнен. Судя по прозвучавшим заявлениям, стороны проявили сходные подходы к теме либерализации мировой торговли.

"Мы верим, что в условиях усиливающихся протекционистских тенденций в отдельных странах отношения КНР и Евросоюза будут способствовать устойчивому и стабильному экономическому развитию всего мира", - сказал представитель минкоммерции КНР Гао Фэн, отвечая в ходе пресс-конференции на вопрос ТАСС.

Теперь нужно ждать итогов участия премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна во встрече в Софии с лидерами стран Центральной и Восточной Европы в формате "16+1". В то же время и США стараются оказать влияние на ту же группу государств. Не исключено, что некоторые из них и выступят в роли "засланных казачков" Вашингтона.

Однако давление Соединенных Штатов на крупные страны Западной Европы по "китайскому" вопросу вряд ли будет эффектным. Там слишком дорожат необъятным рынком КНР и вообще рассматривают США как конкурента на этом направлении.

Кто оказывается в выигрыше

Снижение Пекином таможенных пошлин на автомобили и автокомпоненты может укрепить, к примеру, весьма продвинутые позиции европейского, японского и южнокорейского автопрома в Китае. А минимизация с 1 июля импортных тарифов на ввоз сои из Бангладеш, Индии, Лаоса, Республики Кореи и Шри-Ланки, как отметили обозреватели газеты Global Times, будет "способствовать улучшению торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

"Это позволит уменьшить торговый дефицит с КНР, имеющийся у некоторых из этих стран, а также приведет к установлению более сбалансированной торговли в регионе", - приводит издание слова сотрудника Китайской академии внешней торговли и экономического сотрудничества Бай Мина.

Его мнение разделяет и независимый аналитик в сфере зерновых поставок Фу Чжэньчжэнь, слова которой цитирует China Daily. Специалист считает, что изменение импортных тарифов в ближайшее время "вряд ли сыграет крайне большую роль в изменении объемов поставок сои в КНР". "Однако эти меры, несомненно, благоприятно повлияют на другие направления торгового взаимодействия этих стран, помогут Китаю создать благоприятную среду для торговли в регионе", - подчеркнула она.

Ряд местных экспертов полагает, что снижение китайских тарифов на сою из стран Азии - "шаг в сторону диверсификации источников импорта на фоне эскалации торговой войны с США". "В то время как Соединенные Штаты бросают вызов КНР и всей мировой экономике, соседние [с Китаем] азиатские государства объединяются и принимают меры для предотвращения экономического спада", - отмечают обозреватели Global Times.

Последствия для РФ

Выгодны меры Китая и для России, которая активно наращивает экспорт на китайский рынок своей аграрной продукции. Это направление, прежде находившееся в тени энергетического сотрудничества, начинает выступать в качестве достаточно серьезного сегмента двусторонней торговли.

В то же время "антиамериканские" пошлины ослабят США как конкурента РФ в поставках энергоносителей. Несмотря на то, что по итогам торговых консультаций в Пекине представители Соединенных Штатов и КНР достигли было договоренности по увеличению экспорта в Китай соответствующей американской продукции, в дальнейшем эти решения были объявлены утратившими силу из-за таможенных рестрикций Трампа.

Снижение пошлин на целый ряд товаров и предстоящее введение ограничительных сборов на американскую продукцию следует рассматривать как отдельные проявления целостной торговой стратегии КНР, сталкивающейся с откровенной политикой сдерживания со стороны США. На кон поставлен огромный китайский рынок, выступающий в качестве крайне важного фактора при формировании современных международных отношений.